Noch 500 Haushalte ohne Strom: Starkregen, Gewitter und Sturmböen in Kärnten

Zu mehreren Unwettereinsätzen wegen Überschwemmungen, Vermurungen und umgefallenen Bäumen ist es am späten Mittwochabend in Kärnten gekommen.

67 Feuerwehren waren mit 800 Einsatzkräften 116 Mal im Einsatz, teilte der Kärntner Landesfeuerwehrverband in einer Aussendung mit. In Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) wurde eine Tischlerei überflutet. Besonders betroffen war das Gemeindegebiet von Feldkirchen und Umgebung, Bäume stürzten hier auf Stromleitungen.

Bis zu 2000 Haushalte ohne Strom

Wie Robert Schmaranz von der Kärnten Netz der APA mitteilte, waren zeitweise bis zu 2.000 Haushalte ohne Strom. Donnerstagfrüh um 9.00 Uhr waren es noch 500 Haushalte, die im Laufe des Tages wieder versorgt sein sollten, so Schmaranz.

Drei Personen mussten in Feldkirchen von der Feuerwehr gemeinsam mit dem ÖBB-Einsatzleiter aus einem Zug evakuiert werden. Aufgrund eines umgestürzten Baumes wurde die Leitung beschädigt, so Fritz Nusser von der FF Feldkirchen. Verletzte wurden keine gemeldet.

Im Bereich Köttmannsdorf (Bezirk Klagenfurt-Land) kam es in der Nacht zu einem Brand an einem Wirtschaftsgebäude. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte verhindert werden. Die Brandursache wird von Experten der Brandursachenermittlung untersucht.

Die Unwetter führten auch zu mehreren Straßensperren in den Bezirken Spittal an der Drau und Villach-Land. Diese sind laut Polizei jedoch wieder aufgehoben.