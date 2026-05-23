Kärnten: 77-Jähriger verliert fünfstelligen Betrag an Telefonbetrüger

Ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan ist Opfer eines perfiden Telefonbetrugs geworden. Am 6. Mai erhielt er um 17.20 Uhr einen Anruf auf seinem Handy – am Ende stand ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Polizei Kärnten ermittelt.

Der unbekannte Anrufer gab sich als vermeintlicher Sicherheitsmitarbeiter der Bank des Seniors aus. Er teilte dem Mann mit, sein Mobiltelefon sei gehackt worden und es seien umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Dem Betrüger gelang es, sein Opfer dazu zu bringen, Zugangscodes freizugeben und Krypto-Konten anzulegen.

Bote holte drei Bankomatkarten des Opfers ab

Darüber hinaus wurde dem 77-Jährigen ein Bote zum Wohnort geschickt, der drei Bankomatkarten abholte. Mit diesen Karten wurden in einem anderen Bundesland Bargeldbehebungen durchgeführt. Der entstandene finanzielle Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.