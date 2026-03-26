Kärntner filmte dutzende Missbrauchstaten: Zwölf Jahre Haft

Staatsanwältin Magdalena Jarnig-Prislan warf dem Mann dutzende Fälle über einen Zeitraum von rund zwei Jahren vor. Einen der Buben im Volksschulalter kannte der Angeklagte von Geburt an, er wuchs in der Nachbarschaft, im erweiterten Familienverband, auf. Zu den Taten kam es, als der 28-Jährige auf die Buben aufpasste. Von den Taten erstellte er dutzende Fotos und Videos, die er auf Telegram teilte. Von dort aus fanden die Fotos und Videos ihren Weg ins Darknet, wo sie von Ermittlern entdeckt wurden - das führte schließlich zur Ausforschung des Mannes.

Online-Chats motivierten Angeklagten

Der Kärntner saß am Donnerstag zusammengesunken vor dem Schöffensenat. "Es ist schwierig zu sagen, ich weiß selber nicht, was mit mir los ist", sagte er zu den Gründen für seine Taten. Eine pädophile Neigung habe er schon länger - intensiviert habe sich das aber vor zwei bis drei Jahren, als er auf Telegram in entsprechende Chats von anderen Pädophilen gelangte. Diese hätten ihn zu den Taten aufgefordert und wollten Videos davon sehen.