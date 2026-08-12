70-jähriger Kärntner bedrohte Mieter mit Gewehr

Ein 70-jähriger Kärntner soll am Dienstagabend in seinem Haus in Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) seinen 48-jährigen Mieter mit einem Gewehr bedroht haben. Gegen den 48-Jährigen ist eine Räumungsklage anhängig, der Vermieter wollte dieser mit dem Gewehr offenbar „Nachdruck verleihen“, teilte die Polizei mit.