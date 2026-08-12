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Kärnten

70-jähriger Kärntner bedrohte Mieter mit Gewehr

Hintergrund des Vorfalls dürfte eine ausständige Räumungsklage sein. Der Vermieter wurde angezeigt.
12.08.2026, 08:54

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Ein 70-jähriger Kärntner soll am Dienstagabend in seinem Haus in Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) seinen 48-jährigen Mieter mit einem Gewehr bedroht haben. Gegen den 48-Jährigen ist eine Räumungsklage anhängig, der Vermieter wollte dieser mit dem Gewehr offenbar „Nachdruck verleihen“, teilte die Polizei mit.

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Agenturen  | 

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