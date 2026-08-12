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70-jähriger Kärntner bedrohte Mieter mit Gewehr
Hintergrund des Vorfalls dürfte eine ausständige Räumungsklage sein. Der Vermieter wurde angezeigt.
Ein 70-jähriger Kärntner soll am Dienstagabend in seinem Haus in Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) seinen 48-jährigen Mieter mit einem Gewehr bedroht haben. Gegen den 48-Jährigen ist eine Räumungsklage anhängig, der Vermieter wollte dieser mit dem Gewehr offenbar „Nachdruck verleihen“, teilte die Polizei mit.
Dem Tatverdächtigen wurde das Kleinkalibergewehr samt Munition abgenommen und ein Waffenverbot ausgesprochen, er wird angezeigt.
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