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Kärnten

Klagenfurt: Männliche Leiche mit Kopfverletzung gefunden

Am Mittwochvormittag wurde eine Leiche gefunden. Details sind wenige bekannt, die Polizei schließt Fremdverschulden nicht aus.
10.06.2026, 13:06

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Absperrband mit der Aufschrift „Polizei“ vor unscharf beleuchteter Straße in der Nacht.

In einem Gebäude im Osten von Klagenfurt ist am Mittwochvormittag eine männliche Leiche gefunden worden. Laut ersten Erkenntnissen wurden bei dem Toten Kopfverletzungen festgestellt, weshalb Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte.

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Gerichtsmedizinische Untersuchung soll Erkenntnisse bringen

Details, wie die Leiche aufgefunden wurde, wurden vorerst ebenso wenig bekanntgegeben wie die Identität des Toten. Auch wie lange der Tote bereits am Auffindungsort gelegen hatte, war vorerst unklar. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung wurde beantragt, noch am Mittwochnachmittag soll es neue Erkenntnisse geben, sagte ein Polizeisprecher.

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Agenturen, safran  | 

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