Axt-Angriff in Kärnten: 27-Jähriger verletzt Ex-Freundin schwer und tötet neuen Freund
Ein 27-jähriger Mann hat in der Nacht auf Dienstag im Bezirk St. Veit an der Glan erst seine 30-jährige Ex-Lebensgefährtin und dann ihren neuen Freund, einen 29-Jährigen, mit einer Axt attackiert. Während die Frau schwer verletzt wurde, aber flüchten konnte, wurde der 29-Jährige getötet.
Unmittelbar nach der Tat beging der Täter Suizid, indem er mit dem Auto seiner Ex-Freundin frontal gegen einen entgegenkommenden Sattelschlepper fuhr. Der Fahrer des Lkw wurde mit einem Schock ins Spital eingeliefert.
Gegen 2.00 Uhr dürfte der 27-Jährige mit einem Schlüssel, den er noch hatte, in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin gelangt sein. Zu diesem Zeitpunkt waren auch noch der neue Freund der Frau, ein 29-jähriger Mann, sowie zwei minderjährige Kinder in der Wohnung. Die 30-Jährige wurde durch Geräusche in der Wohnung munter und schaute nach - plötzlich wurde sie von dem 27-Jährigen mit einer 80 Zentimeter langen Axt attackiert, schilderte Polizeisprecher Werner Pucher im Gespräch mit der APA.
Frau flüchtete schwer verletzt
Die schwer verletzte Frau schaffte es, zu flüchten und die Polizei zu verständigen. In der Zwischenzeit ging der 27-Jährige auf den 29-jährigen Mann los und tötete diesen. „Nach dieser Tat nahm der 27-Jährige den Autoschlüssel seiner Ex-Lebensgefährtin und fuhr mit ihrem Auto auf der S37 in Richtung Klagenfurt. Kurz nach St. Veit ist er vermutlich in suizidaler Absicht frontal gegen einen Lkw gefahren“, so Pucher. Der 27-Jährige starb noch an der Unfallstelle.
In welchem Verhältnis die Kinder zu dem Täter oder den Opfern stehen, war vorerst unklar. Ebenso, wie viel sie von der Tat mitbekommen haben. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.
Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
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