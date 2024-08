Kärnten: Betrunkener mit Axt löst Cobra-Einsatz aus

Ein stark alkoholisierter 23-Jähriger hat am Samstagabend in einer Wohnung in Hüttenberg mit einer Axt randaliert und einen 61-Jährigen und einen 40-Jährigen mit dem Umbringen bedroht. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, schafften es die Männer, dem Angreifer in einem Handgemenge die Axt abzunehmen.

Dabei wurde dieser verletzt und er verließ den Tatort. Beamte des Einsatzkommandos Cobra konnten den Mann später in seiner Wohnung festnehmen.