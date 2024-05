Jugendliche mischten Treibstoff für Motocross: Vollbrand in Kärnten ausgelöst

Drei befreundete Burschen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren haben am Dienstag beim Mischen von Treibstoff in einer Werkstätte in der Gemeinde Stockenbei (Bezirk Villach-Land) einen Vollbrand verursacht. Das Treibstoff-Gemisch, das die Jugendlichen für ihre Motocross-Maschinen benötigten, entzündete sich aus unbekannter Ursache. Das Feuer breitete sich schnell aus, auch das in der Nähe befindliche Wohnhaus brannte vollständig ab. Verletzt wurde niemand.