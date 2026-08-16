Lauf-Event am Wörthersee meldet historischen Rekord

Trotz neuer Konkurrenz am See - heuer findet erstmals auch Ende September ein Marathon am Wörthersee statt - darf sich der Klassiker der Laufveranstaltungen in der Region über einen Rekord freuen: Kärnten läuft (28. bis 30. August) hat heuer erstmals mehr als 10.000 Starterinnen und Starter, gibt Organisator Michael Kummerer bekannt. Veranstaltung findet zum 25. Mal statt „Menschen jeden Alters kommen zusammen, motivieren sich gegenseitig und teilen die Freude am Laufen“, beschreibt Kummerer.

Zum 25. Mal findet die Veranstaltung heuer bereits statt; gelaufen wird über mehrere Distanzen, darunter Halbmarathon mit Start in Velden oder Viertelmarathon bzw. Walk mit Start in Pörtschach. Ziel ist für alle Distanzen Klagenfurt. Koralmbahn läuft mit Nach der Eröffnung der Koralmstrecke im Dezember 2025 hat sich das Team um Kummerer ein spezielles Zuckerl für Läuferinnen und Läufer speziell aus Kärnten und der Steiermark einfallen lassen.