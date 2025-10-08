Der große Renner an der Mur: Graz Marathon mit Rekord und allen Topläufern

Ein Riesenspektakel des Laufsports sowohl in der Spitze als auch in der Breite wird es beim Graz Marathon geben. Mit 14.000 Anmeldungen werden vom 10. bis 12. Oktober so viele LäuferInnen wie noch nie zuvor in der Mur-Metropole erwartet. Nach den Steigerungen der letzten Jahre wird die unermüdliche Arbeit des Veranstalter Teams um Michael Kummerer belohnt. Zum Vergleich: Im Vorjahr gab es "nur" 11.813 Anmeldungen beim großen Renner in der Steiermark.

Nicht nur für laufbegeisterte Amateure wird es ein Fest werden, sondern auch für die Zuschauer. Denn die gesamte österreichische Lauf-Elite wird am 12. Oktober am Start sein. So wird auch Julia Mayer versuchen, ihren österreichischen Marathon-Rekord von 2:26,43 zu brechen. Bei den Männern trifft sich mit Andreas Vojta, Peter Herzog, Mario Bauernfeind und Markus Hartinger die Crème de la Crème des heimischen Laufsports. Die Konkurrenz wird groß sein, Spitzenläufer aus aller Welt werden in Graz am laufenden sein. Den Streckenrekord hält übrigens der Kenianer Dickson Kiptoo in 2:08,28.

Sport Talk mit Michael Kummerer