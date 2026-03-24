Großeinsatz am Großglockner: Enormes Feuer zerstörte zwei Gebäude

Ein verheerender Brand hat in der Nacht auf Dienstag die Gemeinde Heiligenblut am Großglockner erschüttert. Kurz vor 2.00 Uhr gerieten ein Wirtschaftsgebäude sowie ein daneben stehendes, unbewohntes Wohnhaus aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Als die Freiwillige Feuerwehr eintraf, standen beide Gebäude bereits in Vollbrand. Trotz des raschen Großeinsatzes konnten die Einsatzkräfte die Objekte nicht mehr retten – sie brannten bis auf die Grundmauern nieder. 100 Feuerwehrleute im Einsatz Immerhin gelang es den Feuerwehrleuten, ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Wälder zu verhindern. Damit wurde ein noch größerer Schaden in der alpinen Region abgewendet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Heiligenblut Die Flammen breiteten sich rasch aus.

Tragisch: Im Wirtschaftsgebäude befanden sich rund 40 Schafe. Für die Tiere kam jede Hilfe zu spät – sie verendeten in den Flammen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren aus Heiligenblut, Apriach, Großkirchheim, Mörtschach, Winklern und Reintal. Insgesamt rückten neun Fahrzeuge mit rund 100 Mitgliedern aus, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.