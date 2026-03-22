Alko-Unfall in Kärnten: Auto überschlägt sich – Lenkerin verletzt

Die junge Frau war gegen 4:42 Uhr auf der Köttmansdorfer Landesstraße (L99) in Köttmannsdorf unterwegs, als sie am Beginn einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Der Pkw kam links von der Fahrbahn ab, rammte mehrere Verkehrsleiteinrichtungen sowie einen Netzverteilerkasten und überschlug sich in weiterer Folge.

Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach liegend auf der Straße zum Stillstand – Totalschaden.

Lenkerin befreite sich selbst

Die Lenkerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein durchgeführter Alkovortest verlief positiv. Einen anschließenden Alkomatentest verweigerte die 20-Jährige jedoch.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Köttmannsdorf stand mit 18 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.