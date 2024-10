Das Lokal "Kaffeeteria villach" gab via Social Media bekannt, dass Küchenchef Florian Hipp am vergangenen Wochenende verstorben ist.

Der junge Ferndorfer war in der Villacher Gastro-Szene sehr beliebt und galt als aufstrebender Stern am örtlichen Kulinarik-Himmel. Er verstarb im Alter von nur 28 Jahren.

"Florian war mehr als nur ein geschätzter Kollege, er war ein Freund. Seine Liebe zum Kochen, seine Kreativität und sein unermüdlicher Einsatz haben uns alle immer wieder angesteckt und unsere Kaffeeteria somit zu einem Ort gemacht, an dem man nicht nur kulinarisch besonders verwöhnt wird, sondern einfach gemeinsam eine gute Zeit haben kann," heißt es in dem berührenden Posting.

Hipp war zweimal Finalist beim Kochwettbewerb "Junge Wilde". Seine Lehrzeit absolvierte er in hochdekorierten Häusern wie dem Warmbaderhof in Villach und dem Bärenwirt in Hermagor. Danach kocht er auch im Gasthof Feichter in Finkenstein. Seit 2023 lud er viermal die Woche zum "Dinner bei Hipp" in die Kaffeeteria Villach.

Die Daten zur Verabschiedung von Florian Hipp sind noch nicht bekannt.