Neun Feuerwehren mit rund 120 Einsatzkräften konnten nur mehr ein Übergreifen der Flammen verhindern. Die komplette Ausrüstung der betroffenen Wehr, unter anderem ein nagelneues Einsatzfahrzeug, wurde bei dem Brand zerstört, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Spittal in einer Aussendung mit.

Das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen (Gemeinde Seeboden, Bezirk Spittal an der Drau) ist am Dienstagvormittag bei einem Brand völlig zerstört worden.

Das Feuer war gegen 9 Uhr ausgebrochen und hatte im Inneren des Hauses sehr schnell um sich gegriffen. Sofort wurde ein Großeinsatz ausgelöst - trotzdem stand das Rüsthaus in kürzester Zeit in Vollbrand. Im Inneren befanden sich zwei Feuerwehrautos - eines davon hätte überhaupt erst in wenigen Tagen offiziell in Dienst gestellt werden sollen.

„An eine Rettung von Geräten, Material oder Schutzkleidung war nicht mehr zu denken“, hieß es von der Einsatzleitung. Verletzt wurde beim Feuer niemand. Die Brandursache stand vorerst nicht fest, diese soll ab Mittwoch von Brandermittlern geklärt werden.

„Wir haben praktisch alles verloren“

„Wir haben praktisch alles verloren“, erklärte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen, René Moser. Von der betroffenen Gemeinde hieß es, man werde „zusammenhelfen und schauen, dass es weitergeht“ - doch alleine die beiden Feuerwehrfahrzeuge hatten einen Neuwert von 700.000 Euro. Vor Ort geht man von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

Am Mittwoch sollen laut der Freiwilligen Feuerwehr Brandermittler aus Wien und Klagenfurt auf die Suche nach der Ursache aufnehmen.