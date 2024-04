Winterwetter ist zurück: 160 Feuerwehreinsätze wegen Schneefall in Kärnten

Starker Schneefall hat am Dienstag insgesamt 160 Feuerwehreinsätze in Kärnten ausgelöst. Der teilweise schwere Schnee brachte zahlreiche Bäume zu Fall, Gemeindestraßen aber auch Landes- und Bundesstraßen wurden dadurch blockiert.

Außerdem führten die winterlichen Fahrverhältnisse über den Tag verteilt zu 25 Verkehrsunfällen . Dabei wurden mehrere Personen verletzt, teilte der Kärntner Landesfeuerwehrverband am Mittwoch in einer Aussendung mit.

In Summe rückten 92 Feuerwehren aus. Haupteinsatzszenario waren direkte Wetterauswirkungen (106 Einsätze) gefolgt von den 25 Einsätzen bei Verkehrsunfällen und Fahrzeugsicherungen. Dabei standen in Summe rund 1120 Feuerwehrleute im Einsatz. Geografisch gesehen lag der Einsatzschwerpunkt im zentralen Mittelkärntner Raum und weiter in Richtung Osten. Am Abend ließen die Niederschläge nach und die Einsatzsituation hatte sich gegen Mitternacht auch wieder beruhigt.