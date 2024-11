Familienstreit in Klagenfurt: Mann attackierte Kontrahenten mit Axt

Ein 28-jähriger Klagenfurter hat Sonntagfrüh den 30-jährigen Lebensgefährten seiner Schwester mit einer Axt attackiert und ihn schwer an der rechten Hand verletzt.

Der 28-Jährige wurde vom Einsatzkommando Cobra festgenommen, in seiner Wohnung wurden auch mehrere Cannabispflanzen sichergestellt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Vorfall hatte sich gegen 4 Uhr am Parkplatz vor dem Mehrparteienwohnhaus in Klagenfurt ereignet, in dem sich die Wohnung des Angreifers befindet. Zuvor war es zu einem Streit gekommen, bei dem der 28-Jährige auch noch das Firmenauto seines Kontrahenten mit der Axt beschädigte.

Der Beschuldigte wurde auf freiem Fuß angezeigt.