Eurofighter stiegen von Klagenfurt auf: Alarmstart nach Funkstille

Zwei Eurofighter sind am frühen Freitagvormittag vom Flughafen Klagenfurt gestartet, um ein Luftfahrzeug zu identifizieren.

Nach Angaben von Christoph Hofmeister vom Militärkommando Kärnten handelte es sich bei diesem Alarmstart um ein "Normprozedere". Die Eurofighter kehrten innerhalb weniger Minuten zum Flughafen Klagenfurt zurück.