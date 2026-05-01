Kärnten

Eurofighter stiegen von Klagenfurt auf: Alarmstart nach Funkstille

Sie identizierten nicht gemeldetes Luftfahrzeug und kehrten zum Flughafen zurück.
01.05.2026, 12:46

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Zwei graue Eurofighter-Jets fliegen am Himmel und hinterlassen Rauchstreifen.

Zwei Eurofighter sind am frühen Freitagvormittag vom Flughafen Klagenfurt gestartet, um ein Luftfahrzeug zu identifizieren.

Nach Angaben von Christoph Hofmeister vom Militärkommando Kärnten handelte es sich bei diesem Alarmstart um ein "Normprozedere". Die Eurofighter kehrten innerhalb weniger Minuten zum Flughafen Klagenfurt zurück.

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Das Luftfahrzeug, das sich dem österreichischen Luftraum näherte, hatte sich nicht gemeldet. In den meisten dieser Fällen habe der Pilot lediglich vergessen, das Funkgerät einzuschalten, so Hofmeister. Sobald Kontakt aufgenommen werden und der Pilot sich identifizieren kann, ist er zum Weiterflug berechtigt.

Eurofighter nicht länger nur in Zeltweg

Um den Militärflugplatz in Zeltweg zu entlasten, werden seit einem Jahr Eurofighter-Flugzeuge über das Wochenende auch an anderen Flughäfen stationiert. In Klagenfurt sind seit dem Osterwochenende 2025 immer wieder Eurofighter-Maschinen platziert.

Klagenfurt Kärnten
Agenturen, eh  | 

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