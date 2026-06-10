Völkermarkt: Polizei findet Suchtmittel auf Kajütboot

Dienstagabend wurden am Völkermarkter Stausee im Bezirk Völkermarkt zwei Personen auf einem geankerten Kajütboot kontrolliert. Im Rahmen routinemäßiger Schifffahrts- und Naturschutzkontrollen stießen die Beamten gegen 18 Uhr auf einen 43-jährigen Mann und eine 32-jährige Frau – und machten dabei einen verdächtigen Fund.

Cannabis, Spritze und kristalline Substanzen

Bei der Kontrolle stellten die Beamten eindeutige Symptome fest, die auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel hindeuteten. Im Zuge einer anschließenden freiwilligen Nachschau auf dem Boot wurden laut Polizei mehrere Suchtmittel entdeckt und sichergestellt: darunter Cannabis, eine aufgezogene Spritze mit einer klaren Flüssigkeit sowie weiße kristalline Substanzen.

Beide Tatverdächtigen werden wegen des Verdachts des Suchtmittelkonsums bei der zuständigen Behörde angezeigt.