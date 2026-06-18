Crash zwischen Railjet und Auto auf Kärntner Bahnhof

Am Bahnhof Lind ob Velden (Bezirk Villach-Land) ist es am Donnerstag zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug gekommen. Die Polizei bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. Eine Frau fuhr das Auto neben dem Bahnhofsgebäude über einen Grünstreifen und den Bahnsteig, bis es teilweise in den Gleisbereich ragte. Vor der Kollision mit dem herannahenden Zug konnte sie das Auto verlassen. Verletzt wurde niemand, allerdings wurde das Auto mitgeschleift und fing Feuer.

"Das Auto wurde 300 bis 400 Meter weit mitgeschleift", sagte Polizeisprecher Werner Pucher. Der Vorfall passierte gegen 11.45 Uhr. Die Amtshandlung war am späten Nachmittag noch im Laufen, das Feuer in der Zwischenzeit gelöscht. Zur Identität der Frau und dem Grund, weswegen sie auf den Bahnsteig gefahren war, gab es noch keine Informationen. 150 Fahrgäste aus Zug gebracht Der Zug war ein schneller Railjet, der bei dem kleinen Bahnhof eigentlich nur durchfahren sollte, hieß es seitens der ÖBB. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Pkw unter das Triebfahrwerk geschoben und verkeilte sich dort, sodass es zu dem Brand kam. Der Feuerwehr gelang es durch rasches Löschen, ein Übergreifen der Flammen auf den Zug zu verhindern. Der Zug wurde evakuiert, rund 150 Fahrgäste hatten sich an Bord befunden.