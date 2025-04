"Bundesstaat Preußen": Mutmaßlicher Staatsfeind in Kärnten festgenommen

Der Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

In Kärnten ist Montagfrüh ein 71-jähriger Mann festgenommen worden, der seit 2023 in der staatsfeindlichen Szene aktiv gewesen sein soll. Konkret soll es sich bei dem österreichischen Staatsbürger um eine führende Person des "Bundesstaats Preußen" handeln .

Dem Mann wird vorgeworfen, einen Richter bedroht zu haben, um ein Strafverfahren zu verhindern. "Außerdem hat er Behörden mit zahlreichen Schriftsätzen bedacht und an Treffen der staatsfeindlichen Szene teilgenommen", sagte ein Beamter des LSE auf APA-Anfrage. Ob diese Treffen in Kärnten stattgefunden haben, gab die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen nicht bekannt.

Kontakte nach Deutschland

Vor der Festnahme hatte es umfangreiche Ermittlungen gegen den "Bundesstaat Preußen" gegeben. Die Mitglieder dieser Verbindung bestreiten die Legitimität der Republik Österreich und deren Institutionen und wollen diese durch gezielte Aktionen untergraben. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 71-Jährigen wurden unter anderem Dokumente und digitale Datenträger sichergestellt, Waffen wurden aber keine gefunden.

Trotzdem gilt der Beschuldigte wegen seiner Kontakte zu Staatsverweigerern in Deutschland als "besonders gefährlich", hieß es von der Polizei: "Wir nehmen diese Verbindungen per se schon sehr ernst." In mehreren Fällen hatte es in Deutschland in den vergangenen Jahren nämlich schon bewaffnete Angriffe auf Polizeibeamte durch "Reichsbürger" gegeben, darunter tödliche Schusswechsel bei Amtshandlungen.