Baustelle am Klopeinersee: Beim Raufen in Erdloch gestürzt

Mit drei Verletzen hat am Freitag eine Rauferei zwischen Arbeitern auf einer Baustelle in St. Kanzian am Klopeinersee (Bezirk Völkermarkt) geendet. Dabei stürzten zunächst zwei streitende Männer in ein Erdloch. Als zwei Kollegen die Situation in dem Ausgrabungsschacht beruhigen wollten, kam es laut Polizei zu einem Handgemenge zwischen allen Beteiligten. Zwei Personen mussten schließlich ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.