Karawankenautobahn: Hubschraubereinsatz nach schwerem Unfall

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Karawankenautobahn A 11 vor dem Karawankentunnel ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 17:57 Uhr fuhr eine 21-jährige Autofahrerin in Fahrtrichtung Slowenien einem stehenden Sattelkraftfahrzeug hinten auf. Die junge Frau wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Auffahrunfall im Stau

Ein 60-jähriger LKW-Lenker stand mit seinem Sattelkraftfahrzeug aufgrund eines Staus verkehrsbedingt auf dem ersten Fahrstreifen der Karawankenautobahn. Die nachkommende 21-Jährige dürfte die stehende Fahrzeugkolonne übersehen haben und prallte mit ihrem PKW gegen das Heck des Sattelanhängers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Fahrzeug total beschädigt und kam quer auf der zweiten Fahrspur zum Stillstand. Die Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach ärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.