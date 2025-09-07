Tödlicher Unfall überschattet Harley-Treffen in Kärnten

Ein tödlicher Motorradunfall hat sich am Samstag zu Mittag bei Rosegg (Bezirk Villach-Land) in Kärnten ereignet. Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland wurde beim Auffahren auf einen Pkw getötet.

Seine auf dem Sozius mitfahrende 74-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Die 53-jährige Lenkerin des Pkw wurde laut Polizei mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht.