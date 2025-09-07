Tödlicher Unfall überschattet Harley-Treffen in Kärnten
Ein tödlicher Motorradunfall hat sich am Samstag zu Mittag bei Rosegg (Bezirk Villach-Land) in Kärnten ereignet. Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland wurde beim Auffahren auf einen Pkw getötet.
Seine auf dem Sozius mitfahrende 74-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Die 53-jährige Lenkerin des Pkw wurde laut Polizei mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht.
Der Unfall ereignete sich, während die Abschlussparade des Harley-Treffens am Faaker See im Gange war. Laut Polizeiauskunst lief die Veranstaltung mit 120.000 Gästen ruhig und ohne schwere Gewaltdelikte ab. Rund 400 Alkoholkontrollen wurden durchgeführt, aber nur zwei Führerscheine abgenommen. Kein einziger Motorraddiebstahl wurde angezeigt.
