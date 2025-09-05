24. Wolf innerhalb von dreieinhalb Jahren in Kärnten abgeschossen

Ein Wolf ist am Donnerstag im Bezirk Spittal an der Drau verordnungskonform abgeschossen worden. Das Tier war nach einem Riss als Schadwolf eingestuft worden.



Insgesamt handelt es sich dabei um den 24. Wolfsabschuss seit Inkrafttreten der ersten Risikowolfsverordnung Anfang 2022.

Mehr als 700 Nutztiere seien in dieser Zeit durch Wölfe gerissen worden, teilte das Land Kärnten mit.