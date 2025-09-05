Kärnten

24. Wolf innerhalb von dreieinhalb Jahren in Kärnten abgeschossen

Portrait of a grey wolf Canis Lupus, a close-up photo of a predator
Tier wurde nach Riss verordnungskonform "entnommen".
05.09.25, 16:55
Kommentare

Ein Wolf ist am Donnerstag im Bezirk Spittal an der Drau verordnungskonform abgeschossen worden. Das Tier war nach einem Riss als Schadwolf eingestuft worden.

Erneut Wolf in Tirol zum Abschuss freigegeben


Insgesamt handelt es sich dabei um den 24. Wolfsabschuss seit Inkrafttreten der ersten Risikowolfsverordnung Anfang 2022.

 Mehr als 700 Nutztiere seien in dieser Zeit durch Wölfe gerissen worden, teilte das Land Kärnten mit. 

(Agenturen, watzenh)  | 

Kommentare