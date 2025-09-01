Erneut Wolf in Tirol zum Abschuss freigegeben

Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat am Montag erneut eine Abschussverordnung für einen sogenannten Schadwolf erlassen - diesmal für einen solchen im Bezirk Innsbruck-Land.

Der Grund: In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Tulfes waren Ende August zwei tote Schafe aufgefunden worden, in Ellbögen wiederum ein totes Schaf und ein totes Lamm.