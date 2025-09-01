Erneut Wolf in Tirol zum Abschuss freigegeben
Land verhängte eine Abschussverordnung nach Rissen im Bezirk Innsbruck-Land.
Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat am Montag erneut eine Abschussverordnung für einen sogenannten Schadwolf erlassen - diesmal für einen solchen im Bezirk Innsbruck-Land.
Der Grund: In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Tulfes waren Ende August zwei tote Schafe aufgefunden worden, in Ellbögen wiederum ein totes Schaf und ein totes Lamm.
Nach Begutachtung durch den zuständigen Amtstierarzt bestand in beiden Fällen der Verdacht auf einen Wolf als Verursacher.
Jägerschaft informiert
Die Verordnung wird für die Dauer von sieben Wochen in einem Umkreis von zehn Kilometern, ausgehend vom Ort des Ereignisses, gelten. Die zuständige Jägerschaft wurde bereits informiert, teilte das Land in einer Aussendung mit.
