Kinder in Schwimmbad hörten Hilferufe: Verunglückter in Kärnten gerettet

Dem Badewetter am Donnerstag verdankt ein 65-jähriger Kärntner wohl seine Rettung nach einem Unfall. Kinder in einem Freibad hörten die entfernten Hilferufe des Verletzten und schlugen Alarm.

Ein Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau kam am Freitagnachmittag mit seinem Quad auf einem Feldweg in der Gemeinde Irschen aus Eigenverschulden schwer zu Sturz. Dabei zog er sich massive Verletzungen zu. Es war ihm offenbar nicht möglich, Hilfe per Handy herbeizurufen. Also versuchte er durch Hilferufe auf sich aufmerksam zu machen.