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Welt

Kurios: Autofahrer streamte eigenen Unfall live im Internet

Ein Mann in Deutschland hat seinen Unfall live auf TikTok übertragen. Der betrunkene Autofahrer schoss über ein Böschung und blieb an einem Hang stehen.
13.05.2026, 09:48

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Polizeiauto in Deutschland (Symbolbild)

Ein betrunkener Autofahrer hat in Deutschland der Polizei viel Arbeit abgenommen und einen Unfall bei Abstatt nahe Heilbronn (Baden-Württemberg) live ins Netz übertragen. 

Der Mann soll am Montagabend betrunken und viel zu schnell unterwegs gewesen sein, als er auf einem Feldweg neben der Landstraße die Kontrolle über seinen Kleintransporter verlor, durch eine Böschung schoss und an einem Hang stehenblieb.

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Mann streamte Unfall live auf TikTok

Danach machte sich der 28-Jährige laut Polizei zunächst auf und davon. Allerdings konnte er kurze Zeit später gefasst werden. Den Beamten erleichterte er die Arbeit: Der Fahrer hatte den Unfall über einen TikTok-Livestream gefilmt und direkt ins Internet übertragen, wie die Polizei später mitteilte.

Tiktok Deutschland
Agenturen, pres  | 

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