A2 nach drohendem LKW-Brand bei Wernberg gesperrt

Auf der Autobahn A2 im Bereich Wernberg kam es am 22. Juli 2026 vormittags zu einem gefährlichen Zwischenfall: Der Motor eines italienischen Lastkraftwagens überhitzte in Fahrtrichtung Villach so stark, dass es beinahe zu einem Brandausbruch im Motorraum kam. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Ein zufällig vorbeikommender Brandschutzbeauftragter verhinderte Schlimmeres: Mit Handfeuerlöschern löschte er den Brand noch vor dessen Entstehung. Im Anschluss band die alarmierte Feuerwehr die auslaufenden Flüssigkeiten. Die Ursache für die Überhitzung des Motors ist bisher unbekannt.