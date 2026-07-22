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A2 nach drohendem LKW-Brand bei Wernberg gesperrt
Auf der A2 bei Wernberg verhinderte ein vorbeikommender Brandschutzbeauftragter einen LKW-Brand, verletzt wurde niemand.
Auf der Autobahn A2 im Bereich Wernberg kam es am 22. Juli 2026 vormittags zu einem gefährlichen Zwischenfall: Der Motor eines italienischen Lastkraftwagens überhitzte in Fahrtrichtung Villach so stark, dass es beinahe zu einem Brandausbruch im Motorraum kam. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Ein zufällig vorbeikommender Brandschutzbeauftragter verhinderte Schlimmeres: Mit Handfeuerlöschern löschte er den Brand noch vor dessen Entstehung. Im Anschluss band die alarmierte Feuerwehr die auslaufenden Flüssigkeiten. Die Ursache für die Überhitzung des Motors ist bisher unbekannt.
Zwei Stunden Vollsperrung auf der A2
Für rund zwei Stunden war die A2 in Fahrtrichtung Villach für den gesamten Verkehr gesperrt.
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