16-Jährige nach Veranstaltung in Kärnten bedrängt: 32-Jähriger festgenommen

Eine 16-jährige Jugendliche aus Mittelkärnten ist in der Nacht auf Sonntag nach einer Veranstaltung von einem 32-jährigen Mann massiv sexuell bedrängt worden. Sie hatte den Mann auf der Veranstaltung kennengelernt und stieg im Lauf der Nacht zu ihm ins Auto.

Der Mann fuhr auf einen Parkplatz, blieb stehen und bedrängte die 16-Jährige, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Jugendliche versuchte aus dem Auto zu flüchte, wobei sie der 32-Jährige an ihrer Kleidung zurückhielt. Das Mädchen schrie um Hilfe, was von einem Pärchen in der Nähe gehört wurde. Die beiden kamen zur Hilfe und stießen den Mann von der 16-Jährigen weg. Der 32-Jährige wurde festgenommen.