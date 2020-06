Straßenmusiker unerwünscht

Das bestätigt auch Rudi König von der Abteilung Bau- und Gewerberecht, der für die Bewilligungen zuständig ist. "Wir begrüßen prinzipiell Straßenmusikanten. In der Weihnachts- und Osterzeit gab es allerdings immer wieder Beschwerden von der Klagenfurter Kaufmannschaft wegen der Dauerbeschallung. Wir wurden ersucht, in diesem Zeitraum möglichst kein Einverständnis für Straßenmusik zu erteilen", sagt König.

Für Cornelia Hübner, Sprecherin der Interessensgemeinschaft Fußgängerzone der Kaufmannschaft, gibt es für den Wunsch nach einem Straßenmusiker-Verbot in der Adventszeit mehrere Gründe. "Es geht primär um den Lärmpegel, der durch die Musik der vielen unterschiedlichen Glühwein-Standln ja schon sehr hoch ist", sagt sie. Und weiter: "Ich will, weiß Gott, nicht alle Straßenmusiker in einen Topf werfen. Aber einige sind inzwischen so organisiert wie die Bettlerbanden. Wenn wir im Geschäft mit Geld hantieren, kommen wir uns stets beobachtet vor. Außerdem verhalten sie sich den Kunden gegenüber sehr aufdringlich", sagt Hübner.