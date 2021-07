Höchste Windräder Österreichs drehen sich im Weinviertel

Wenn alles passt, dauert es gerade mal zwei Tage bis ein Turm steht. Eine neue Technologie macht dies möglich. Die Windkraft Simonsfeld AG errichtet zwischen Poysdorf und Wilfersdorf zu ihren bestehenden 14 Windkraftanlagen weitere acht, die aber alle bisher in Österreich aufgestellten in jeder Beziehung übertreffen. Denn die Anlagen, die von der deutschen REpower Systems GmbH. aufgestellt werden, kratzen an der 200-Meter-Marke. Und die Bauzeit ist wesentlich kürzer.

Die Türme selbst bestehen im unteren Abschnitt aus Betonringen, im oberen aus einer Stahlkonstruktion. Mit einem so genannten Turmdrehkran, der während der Errichtungsphase am Fundament und danach etwa auf halber Höhe mit dem Turm verbunden wird, können alle Teile der Windkraftanlage schnell und sicher bis auf Nabenhöhe in 143 Metern gehievt werden.