Schweißtreibende Tramway-Fahrt: Die Cabrio-Bim bleibt ein Wunschtraum

Die drückende Hitze lässt die Wienerin schnell ermüden. Aber gerade in ihrem Job ist die Konzentrationsfähigkeit doch so wichtig. Die Wiener Linien haben daher sogenannten „Hitze-Ablösen“ eingeführt: Ist ein Fahrer zu matt, springt ein Kollege für eine Strecke ein. So können sich die „Bim-Fahrer“ etwas akklimatisieren, um fit für den Straßenverkehr zu sein.

Trotz der Glut im Zug verliert die quirlige Mirela aber nie ihre gute Laune und muntert auch ihre hitzegeplagten Fahrgäste immer wieder auf. Nach einem schweißtreibenden Arbeitstag heißt es dann nur noch: „Raus aus der Uniform und ab unter die kalte Dusche“, erzählt sie. “Ich wäre ja für eine Cabrio-Bim, aber die gibt es leider nicht.“

