Wasser, Eis und ein Strohhut gegen Tropen-Temperaturen

Bevor der Asphalt unter den Füßen glüht, springt Martha Mann noch schnell in den See.Auf dem Terminal 2 in Villach haben sich für die Autoreisezüge nach Düsseldorf und Hamburg bereits lange Schlangen gebildet. Die Pkw-Insassen lümmeln bei offenen Türen in Trägerleiberl und Schlapfen im Fahrzeug oder suchen sich eines der raren schattigen Platzerln. Die Temperatur ist auf flirrende 30 Grad gestiegen. Trotzdem herrscht zwischen den Autos ständig Bewegung: In hellblauer Bluse, wadenlangem dunkelblauen Rock, schwarzen Pumps und mit kleinem Strohhut huscht Martha Mann, 60, von Fahrzeug zu Fahrzeug.

Die Gästebetreuerin der Deutschen Bahn aus Ludmannsdorf im Kärntner Rosental kümmert sich um die Gäste der Autoreisezüge. Hier eine Frage zur Abfahrt, dort ein Formular, dazwischen der Hinweis auf Erfrischungen und Snacks. Manchmal sind auch Hilfestellungen beim Einsteigen erforderlich oder es muss wegen eines technischen Defekts an einem Auto die Pannenhilfe geholt werden.