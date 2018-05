Goldener-Schani-Wahl: Zwischen Rosen und Margeriten „Tachles“ reden

Das Lokal steht seit 1992 am Karmeliterplatz – von den derzeitigen Inhabern Nitura, Górksi und dem Geschäftsführer Daniel Landau (54) wurde es 2010 übernommen. Den ursprünglichen Namen des Lokals „Tachles“ (Jiddisch: Tacheles reden = „Klartext sprechen“) haben sie behalten. „Wir wünschen uns, dass das Tachles ein Ort ist, an dem Menschen zusammenkommen und an dem man offen, ehrlich und sicher miteinander reden kann, ohne sich verstellen zu müssen“, erklärt Landau.

Das Highlight bleibt für viele Gäste der Schanigarten des Lokals. „Wenn der Garten in voller Blüte steht, vergeht kein Tag, an dem nicht jemand Fotos davon macht“, sagt Górksi . „Viele Menschen in der Stadt haben keinen eigenen Garten. Da freuen sie sich, dass es einen solchen mitten in der Stadt gibt“, fügt Landau hinzu.