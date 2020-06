Gesetz soll Handys in Schulen verbieten

Erst zu Wochenbeginn präsentierte das Nachhilfeinstitut Lernquadrat eine neue Studie: Demnach haben 90 Prozent der befragten Jugendlichen ihr Mobiltelefon ständig bei sich. Zwei Drittel nützen es in der Pause, ein Drittel sogar während des Unterrichts.

Strauss untermauert ihre Initiative auch mit internationalen Beispielen und Warnungen von Medizinern. So gäbe es in Frankreich bereits seit fünf Jahren ein generelles Handy-Verbot an Schulen, allerdings begründet mit der Strahlung. Laut einer Studie der Universität Münster aus 2011 fühle sich jeder dritte Schüler von Cyber-Mobbing betroffen. Gemäß einer Salzburger Untersuchung seien 2,5 Prozent der Jugendlichen in Österreich bereits internetsüchtig.