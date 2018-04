Geschworene drückten sich vor Wiener Terrorprozess

Drei Justizwachebeamte – in kugelsicherer Weste, die Hand griffbereit an der Pistole – führten am Mittwoch im Wiener Landesgericht den 19-jährigen Lorenz K. aus der Einzelhaft zum Terrorprozess vor. Der laut Staatsanwalt „bis in die Zehenspitzen radikalisierte“ Angeklagte soll Mithäftlinge dazu gebracht haben, zum Islam zu konvertieren und Sympathien für den IS („Islamischer Staat“) zu entwickeln – so wie es seinerzeit ihm selbst ergangen ist. Auch fand man in seiner Zelle radikale Zeichnungen, zum Beispiel eine Moschee, hinter der ein Sprengsatz hochgeht.