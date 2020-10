Wer will des Kaisers Hut?

„Das Interesse an Devotionalien aus dem Kaiserhaus ist größer denn je“, erklärt Dorotheum-Experte Georg Ludwigstorff. Der Grund: „Es werden immer weniger Gegenstände angeboten, weil zuletzt viele von Museen erworben wurden, die nicht mehr in den Verkauf gelangen.“ Die meisten Interessenten für kaiserlich-königliche Erinnerungsstücke sitzen in Österreich, gefolgt von den Sammlern aus dem süddeutschen Raum und aus China. Seit das Musical „Elisabeth“ 2014 in Schanghai Premiere hatte, erfreut sich die Kaiserin auch im Fernen Osten immenser Popularität. Doch die Interessenten aus China werden diesmal Corona-bedingt nicht persönlich anreisen, sondern online oder telefonisch mitsteigern.