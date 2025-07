Walter Matthau: Der Hüne mit dem Dackelblick

Mister Matuschanskayasky?

Von Jugend an Kettenraucher, hatte er mit 46 Jahren seinen ersten schweren Herzinfarkt. Als er in die nächste Klinik eingeliefert wurde, hatte man ihn fast schon aufgegeben, ehe er doch reanimiert werden konnte. Erst nach seiner Genesung kamen die Rollen seines Lebens auf ihn zu. Denn lange hatten die Produzenten nicht daran geglaubt, dass er der Typ Schauspieler wäre, der in Hollywood reüssieren könnte.

Walter Matthau wurde am 1. Oktober 1920 als Walter John Matthow in eine russisch-jüdische Immigrantenfamilie in New York geboren, wo er in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs. Der Humor spielte in seinem Leben eine große Rolle, sogar seinen Namen hat er ins Lächerliche gezogen, als er die Geschichte erfand, in Wirklichkeit Matuschanskayasky zu heißen. Das führte dazu, dass er als solcher in Filmlexika und im Abspann früher Filme, in denen er noch Nebenrollen spielte, aufscheint. Er liebte es, die Umwelt mit derlei Scherzen in die Irre zu führen, behauptete auch, in der britischen Thronfolge ganz weit oben zu stehen oder der Sohn eines Spions zu sein.