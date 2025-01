Good Old Hollywood Is Dying: Legendäre Villen von Flammen bedroht

Die einstige Traumfabrik ist schon lange nicht mehr das, was sie einmal war. Hollywood ist ein ziemlich heruntergekommener Vorort der Millionenmetropole Los Angeles; die Filmstudios sind längst in andere Stadtteile übersiedelt, und die Stars haben sich in Nobelvierteln wie Beverly Hills, Bel Air, Malibu, Santa Monica und Pacific Palisades niedergelassen. Genau dort, wo seit Mitte der Woche ein bisher nie da gewesenes Inferno wütet, das die Villen der „Reichen und Schönen“ ganz besonders betrifft.

Da die Werke des Literaturnobelpreisträgers auch im Krieg internationale Bestseller waren, konnte er sich das 6.000 Quadratmeter große Grundstück am San Remo Drive leisten. Darauf ließ er 1941/42 ein Haus im Stil der kalifornischen Moderne bauen, in dem er mit Ehefrau Katia und Tochter Erika wohnte. Hier entstand sein Roman „Doktor Faustus“.

Laut deutscher Bundesregierung, der beide Anwesen gehören, liegen die Objekte jedoch nach wie vor in der höchsten Gefahrenzone. „Für das gesamte Stadtgebiet gilt: Solange die Brände andauern, muss vom Schlimmsten ausgegangen werden.“ Was die Villa Aurora betrifft, sind die langfristigen Auswirkungen der Katastrophe auf die Infrastruktur noch nicht absehbar. „Eine Begehung des Geländes ist derzeit nicht möglich.“ Villa Aurora und Thomas-Mann-Haus sind Kulturdenkmäler des deutschen Exils in Kalifornien.

Die Villen der Stars

Auch wenn Hollywood heute nicht mehr Good Old Hollywood ist, ist der Name der Traumfabrik als Markenzeichen geblieben. Die Stars sind nach wie vor, auch wenn sie in Beverly Hills, Malibu oder Pacific Palisades leben, Hollywoodstars. Und die größte Touristenattraktion bleiben neben 3.000 Sternen am „Walk of Fame“ die „Hollywood Celebrity Home Tours“, mit denen man per Bus zu den Villen der Superstars gelangt. Vorrangige Ziele sind die Anwesen Frank Sinatras, Marilyn Monroes, Madonnas, Michael Jacksons und Elvis Presleys.

„Frankie Boys“ Traumhaus befindet sich im Los Angeles County an der südkalifornischen Pazifikküste und bietet einen atemberaubenden Blick in das San Fernando Valley. Die 758- m2-Villa hat sieben Schlaf- und neun Badezimmer, einen Pool für den Hausherrn und einen für seine Gäste, mit denen „Ol’ Blue Eyes“ in den 1950er- und 60er-Jahren legendäre Partys feierte. Der 14 Hektar große Grund wurde zuletzt 2021 um 21,5 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. Auch das Los Angeles County ist durch die Großbrände gefährdet.