Tragödien im Luxushotel Sacher

Doch die junge Witwe kämpfte verbissen gegen die damaligen Konventionen an, sie übernahm als „Frau Eduard Sacher“, wie auf ihren Visitenkarten stand, die alleinige Geschäftsführung und verdoppelte den Umsatz innerhalb eines Jahres.

In einem Hotel, dessen Ruf nicht ganz makellos war. Heute noch wird erzählt, dass sich Wiens Aristokratie in den rosa tapezierten Sacher-Separees mit jungen Vorstadt-Schönen vergnügte. Der Frau Sacher gelang es jedoch, aus dem angeschlagenen Renommee des Hotels ein angesehenes Unternehmen zu machen, das zum Treffpunkt der großen Welt wurde. Erzherzoge, Politiker, Künstler, Diplomaten und Finanzmagnaten gingen im ehemals skandalträchtigen Sacher ein und aus und begrüßten die Chefin, als wäre sie eine regierende Fürstin. So erlebte das Sacher in den letzten Jahren der Monarchie einen der Höhepunkte seiner Geschichte.