Sacher: Wieder im Separee

„Die Separees waren mit roter Seide tapeziert“, beschreibt Leo Mazakarini die exklusiven Extrazimmer in seinem Buch Das Hotel Sacher zu Wien. „Samtvorhänge lieferten entsprechend diskrete Atmosphäre. An der Decke hingen Kronleuchter, an den Wänden Kristallspiegel; neben einem Esstisch standen da bequeme Plüschsofas.“ In dieser Stimmung ließ es sich nach einem famosen Diner und bei einer Flasche Champagner zärtlich zur Sache kommen.

Die Aufsicht über die für delikate Abenteuer vermieteten Separees des 1876 erbauten Hotels hatte der Oberkellner Wagner, der 50 Jahre lang in Sachers Diensten stand. Sein einziger Kommentar, nach dem Geschehen in den Separees befragt, lautete: „Die das alles erlebt haben, wissen es. Und die das alles nicht kennen, was kann die das interessieren?“ Was tatsächlich hinter den schweren Eichentüren der Separees geschah, das hat der Ober Wagner bis an sein Lebensende für sich behalten. Die Trinkgelder waren wohl entsprechend.

Angeblich hat sogar die legendäre Hotelchefin Anna Sacher nicht gewusst, was sich in ihren sagenumwobenen Separees abspielte, vermutete die Historikerin Ann Tizia Leitich: „Was nebenbei in den später so berühmten – oder wenn man will, berüchtigten – Chambre Separees vorging, wer dorthin dicht verschleiert zum Rendezvous kam, um drinnen in der Zweisamkeit der vier Wände vor eisgekühltem Champagner und silberblinkend gedecktem Tisch mit heißen Handküssen empfangen zu werden, das entzog sich auch den immer wachen Augen der Frau Sacher.“