Noch lang nicht in Pension

Das Fernsehen ist 65. Es könnte also in Pension gehen. Denkt aber nicht daran. Denn wenn es auch durch private Kanäle und neue Medien heftige Konkurrenz bekommen hat, lebt es munter weiter. Natürlich ist alles anders geworden, seit das Österreichische Fernsehen am 1. August 1955 die erste Sendung seiner Geschichte ausstrahlte.

Diese erste Sendung war eine Diskussion mehrerer Journalisten, die der Frage nachgingen, ob das Fernsehen Zukunft hätte. Keiner hat die Frage mit „Ja“ beantwortet. Kein Wunder, das Ganze spielte sich fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab: Im ersten Jahr gab es in Österreich 1420 TV-Geräte.