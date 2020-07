Max Reinhardt: Der Magier des Theaters

Ein Jahr vor Österreichs „Anschluss“ an Hitler-Deutschland übersiedelte Reinhardt mit seiner zweiten Frau Helene Thimig von Wien in die USA. Doch dort musste der Erfolgsgewöhnte Niederlagen einstecken. Zwar war Reinhardt auch in Amerika schon zu Lebzeiten eine Legende, doch gelang es ihm in der Emigration nicht, Fuß zu fassen. Nachdem verschiedene Film- und Theaterprojekte scheiterten, musste er seinen Lebensabend in äußerst bescheidenen Verhältnissen in New York zubringen.

Dort wurde während eines Ferngesprächs in einer Telefonhütte sein geliebter Hund Scotty von zwei Straßenhunden angefallen. Der 70-jährige Reinhardt regte sich dermaßen darüber auf, dass er einen Schlaganfall erlitt, in den letzten Wochen seines Lebens nicht mehr sprechen konnte und den Folgen der Erkrankung erlag.