Marlene Dietrichs Wiener Affäre

Marlene Dietric kam am 27. Jänner 1901 in Berlin als Maria Magdalena von Losch zur Welt, ihr Vater war Polizeioffizier. Sie ließ sich gegen den Willen ihrer Mutter bei Max Reinhardt zur Schauspielerin ausbilden und spielte ab 1922 in Berlin in Revuen und kleinen Filmrollen. 1927/28 trat sie in drei Stücken an den Wiener Kammerspielen und am Theater in der Josefstadt auf und drehte mit Willi Forst den Film „Café Elektric“.

1930 wurde sie durch den Film „Der blaue Engel“ weltberühmt. Sie ging nach Hollywood, wo sie in 30 Filmen meist den Typ des Vamps verkörperte. 1939 wurde sie US-Staatsbürgerin und schlug alle Angebote aus, nach Hitler-Deutschland zurückzukehren. In den 1950er-Jahren feierte sie internationale Erfolge als Diseuse mit Liedern wie „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, „Lili Marlen“, „Sag mir, wo die Blumen sind“...

Privates

Marlene Dietrich war von 1923 bis zu seinem Tod 1976 mit dem Film-Aufnahmeleiter Rudolf Sieber verheiratet, die gemeinsame Tochter Maria kam 1924 zur Welt. Die Dietrich verbrachte ihren Lebensabend in Paris, wo sie am 6. Mai 1992 starb.

Tipp

Wiener Kammerspiele, „Engel der Dämmerung. Marlene Dietrich“ von Torsten Fischer und Herbert Schäfer, mit Sona MacDonald und Martin Niedermair, Regie: Torsten Fischer, Premiere: 6. Februar.