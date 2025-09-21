Schon wieder eine Kaiserin im Musical

Über Kaiserin Elisabeth und Kronprinz Rudolf, über Mozart, Sigmund Freud und Falco gibt es bereits Musicals, da war es nur eine Frage der Zeit, wann auch Maria Theresia ein musikalisches Denkmal gesetzt wird. Sie hat Kriege geführt, 16 Kinder zur Welt gebracht, die Schulpflicht erfunden und Österreich modernisiert. Der perfekte Stoff für ein Musical also. Es feiert demnächst im Wiener Ronacher Premiere.

Keine Revolutionen

„Das Musical soll natürlich vor allem unterhalten, dennoch entspricht die Handlung weitestgehend der Wirklichkeit“, sagt die Historikerin Katrin Unterreiner, die die Bühnenversion wissenschaftlich begleitet. „Es war Maria Theresias Leistung, den Staat so zu modernisieren, dass es nicht zu großen Revolutionen wie in Frankreich und anderen Ländern gekommen ist. Sie hat das Heer, die Justiz und die Verwaltung reformiert, die Leibeigenschaft der Bauern eingeschränkt und die Schulpflicht eingeführt.“

Als Maria Theresia auch die Steuerfreiheit des Adels abschaffte, sagte sie ausgerechnet zu ihrem Staatskanzler Fürst Kaunitz: „Ein Fürst besitzt keine andere Berechtigung als jeder Privatmann.“

Wie, fragt man sich, konnte eine Frau neben ihren Aufgaben als Mutter einer Großfamilie all das bewältigen?

„Das mit den 16 Kindern ist so ein Klischee“, erklärt Katrin Unterreiner. „Sie hat zwar 16 Kinder zur Welt gebracht, aber einige von ihnen sind früh gestorben. Sie war auch nicht die liebevolle Mutter, als die sie oft dargestellt wird, hat ihre Kinder weder selbst erzogen, noch hat sie viel Zeit mit ihnen verbracht.“ Jedes Kind hatte einen eigenen Hofstaat, bestehend aus Erziehern und Kammerdienern. Maria Theresia hat ihre 16 Kinder, laut Unterreiner, „nicht geboren, weil sie so viele Kinder wollte, sondern weil sie eine offensichtlich funktionierende, leidenschaftliche Ehe führte. In Wahrheit war sie in erster Linie Regentin und lange danach erst Mutter. Die Interessen des Staates hatten immer Vorrang vor den familiären. So hat sie ihre Töchter aus rein politischen Gründen verheiratet, ob die jetzt glücklich wurden oder nicht, das war überhaupt kein Maßstab.“