„Majestät, ich heiß auch Prohaska!“

Nun, den Humor in der Form, wie wir ihn heute kennen, gibt es – beginnend mit Nestroy und Raimund – seit knapp 200 Jahren. Was davor war, ist schwer mit unserem Heiterkeitsverständnis zu vereinbaren, das waren meist billige Zoten, die heute keinen Hund hinterm Ofen hervorlocken würden. Jedoch eine Nestroy-Pointe wie diese würde jedem modernen Kabarettprogramm ebensolche Lacher bescheren wie in alten Zeiten:

Armut ist ohne Zweifel das Schrecklichste. Mir dürft einer zehn Millionen herlegen und sagen, ich soll arm sein dafür – i nehmet’s net.

Und dieses Zitat ist nur eines von Hunderten, die Nestroy uns hinterlassen hat.

Strenge Zensurbehörden wachten darüber, dass über den Kaiser weder Karikaturen noch Witze in Umlauf waren. Die einzigen Karikaturen, die es über Franz Joseph gibt, sind in ausländischen Zeitungen erschienen. Dennoch wurden gerade über ihn mehr Witze verbreitet als über irgendeine andere Person: