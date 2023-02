Karl Hohenlohe: Der Prinz als Opernballmoderator

Wäre die Geschichte ein wenig anders verlaufen, würde man ihn am kommenden Donnerstag an der Feststiege des Opernballs als „Seine Durchlaucht, Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst“ begrüßen, so aber sitzt der „Kari“ neben Christoph Wagner-Trenkwitz in einem engen, viel zu heißen Kammerl, um dem Fernsehpublikum in der ihm eigenen hintergründig-ironischen Art Schmankerln von Richard Lugner und anderen Bürgerlichen darzubieten.