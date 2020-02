Kardinal König: Ein Unfall mit dramatischen Folgen

„Zeitungen hatten bereits meinen Tod gemeldet. Die zu Recht besorgten Ärzte“, schilderte König weiter, „hatten mich, sobald es möglich war, per Hubschrauber von Varašdin nach Wien transportieren lassen, weil durch meine Verletzungen Blut in die Luftröhre und in die Lunge gedrungen war. Daher auch die große Gefahr einer Lungenembolie. Ich musste zahlreiche Eingriffe über mich ergehen lassen und muss gestehen, dass ich wirklich viel habe erleiden müssen.“