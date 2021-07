Im Schatten der Kaiserin: Frauen auf wichtigen politischen Posten

Als sie 1740 im Alter von 23 Jahren den Thron bestieg, übernahm Maria Theresia ein schweres Erbe. Ihr Vater, Kaiser Karl VI., hatte es verabsäumt, sie in ihre Regierungsgeschäfte einzuweihen. „In diesen Umständen“, hinterließ sie in einer Denkschrift, „fand ich mich ohne Geld, ohne Kredit, ohne Armee, ohne Wissenschaft und auch ohne allen Rat“. Was ihr fehlte, war auch ein funktionierendes Beamtenheer, auf das sie sich hätte stützen können.

Nicht genug damit, fiel Preußens König Friedrich II. nur acht Wochen nach ihrer Machtübernahme mit seinen Truppen über das österreichische Schlesien her. Weitere Kriege folgten, ehe endlich die Zeit für die Kaiserin kam, ihre historische Reformtätigkeit einzuleiten.

Das heißt, Kaiserin war sie gar nicht, auch wenn sie in vielen Geschichtsbüchern so bezeichnet wird. Sie war die Frau des Römisch-Deutschen Kaisers Franz Stephan von Lothringen; der Titel Majestät stand ihr nur zu, weil sie Königin von Ungarn war. In Österreich führte Maria Theresia den relativ bescheidenen Rang einer Erzherzogin, aber das spielte weiters keine Rolle, weil sie selbst dann, wenn die Leute sie volkstümlich „Resi“ nannten, über eine natürliche Autorität verfügte.