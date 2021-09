„Ich schlepp ihn über die Runden“

Für Leomare setzt nun die Phase der großen Verbitterung ein. 1. 3. 1973: „Der Qualtinger hat sich – wenn auch gestört – derrappelt und saust durch die Bundesrepublik, teils Roth, Horvath, Nestroy und sich selber lesend, teils Hitlers ,Mein Kampf’. Er pendelt privat zwischen mir und der Vera in Hamburg. Mehr ist er bei ihr. Das bringt mir Pein und Freiheit. Sehr lustig ist es aber nicht.“

16. 3. 1973: „Nur eins mach ich nicht: mir mit einem Mann was anzufangen. Denn ich weiß jetzt endlich, dass ich eine schlechte Hand für Mannsbilder habe und sofort wieder ein Monster erwischen würde ... Wenn der Helmut anruft, merk ich, wie versoffen und verblödet er ist. Das ist jetzt aber nicht mehr mein Problem, sondern das der Vera … Wie’s in Zukunft wird, weiß ich in keiner Weise. Aber eins weiß ich schon: dass ich nie mehr so beschissen leben möchte wie in den letzten Jahren. Wenn ich ihn jemals wieder zurücknehme, dann muss er eine anständige Kur machen und sich völlig regenerieren … Ich möchte nicht in meiner Haut stecken, aber in der von der Vera, die sich das alles viel einfacher vorgestellt hat, noch weniger“.

Am 9. 5. 1973 schreibt Leomare „Mädi“ Qualtinger den letzten Brief an ihre Freundin Anastasia: „Die Männer haben alle einen Kopfschuss, der Ruhm und der Glanz haben sie verblödet und eitel gemacht. Anzunehmenderweise kriegen wir sie alle im psychischen oder physischen Rollwagerl wieder zurück, es fragt sich nur, ob wir die Krätzen dann noch haben wollen ... Ich möchte sie alle abschießen, weil sie so blöd und eitel sind. Ich schreib Dir bald wieder, heute nur ein Bussi … Dein Mädi.“